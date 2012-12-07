У Харкові під час масової бійки загинув студент-медик

Під час масової бійки іноземних студентів, яка сталася в Харкові 4 грудня, загинув студент 6-го курсу Харківського національного медичного університету Нурі Солтанов.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті університету.

«Адміністрація Харківського національного медичного університету з глибоким сумом повідомляє про трагічну загибель студента 6-го курсу медичного факультету Солтанова Нурі (Туркменістан)», - йдеться у повідомленні.

Ректорат, співробітники та студенти медуніверситету висловили співчуття родині та родичам загиблого.

За інформацією заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області - начальника слідчого управління Миколи Фоменка, яку він сьогодні оприлюднив місцевим ЗМІ, 4 грудня у Харкові побилися громадяни Туркменістану та Таджикистану, студенти двох харківських вузів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок масової бійки між групами іноземних громадян загинув 24-річний студент одного з університетів. Згідно з повідомленням Управління зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, бійка на території студентського містечка сталася «на ґрунті неприязних стосунків». У ній брали участь по 30 іноземних студентів з кожного боку. Студент одного з університетів заподіяв смертельні тілесні ушкодження іншому іноземному громадянину, студенту того ж навчального закладу. Правопорушника затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, надзвичайна подія сталася увечері 4 грудня . Поранений 24-річний громадянин іншої держави у тяжкому стані був доправлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Лікарям не вдалося врятувати йому життя.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцями встановлено, що «причиною конфлікту стала жінка - хлопці з’ясовували, з ким вона буде зустрічатися».

За інформацією ВЗГ, наступного дня працівниками карного розшуку міської міліції за підозрою у скоєнні злочину був викритий 19-річний іноземець, який під час бійки побив потерпілого руками по голові, внаслідок чого той знепритомнів та впав на землю.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу.