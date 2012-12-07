Львівщина: автобус із 30-ма пасажирами перекинувся у кювет

Сьогодні, 7 грудня, близько 09.00 поблизу села Перекалки Кам`янка-Бузького району на Львівщині з`їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-тьма пасажирами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, загиблих немає.

Всі постраждалі госпіталізовані. Стан здоров`я 4 громадян середнього ступеню важкості, 1 громадянина - важкого.

Автобус рухався за маршрутом «Добротвір-Львів».

На місце події виїжджали співробітники МНС. За допомогою аварійно-рятувального спорядження вони витягли 1 людину з деформованого автобуса і передали медикам.