Львівщина: автобус із 30-ма пасажирами перекинувся у кювет
11:19, 07 грудня 2012Новини регіонів
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Загиблих немає
Сьогодні, 7 грудня, близько 09.00 поблизу села Перекалки Кам`янка-Бузького району на Львівщині з`їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-тьма пасажирами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, загиблих немає.
Всі постраждалі госпіталізовані. Стан здоров`я 4 громадян середнього ступеню важкості, 1 громадянина - важкого.
Автобус рухався за маршрутом «Добротвір-Львів».
На місце події виїжджали співробітники МНС. За допомогою аварійно-рятувального спорядження вони витягли 1 людину з деформованого автобуса і передали медикам.
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