Харківщина: біля залізниці виявили 383 снаряди

У Первомайському районі Харківської області поруч із залізничною платформою станції Трійчате виявлено арсенал снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, боєприпаси на відстані 25 м від залізничної платформи виявили працівники залізниці 6 грудня.

Піротехніки, які прибули на місце, вилучили 383 артилерійських снарядів: 375 - діаметром 23 мм, 7 - діаметром 76 мм та 1 - діаметром 45 мм.

Також 6 грудня піротехніки МНС виїжджали на розмінування вибухонебезпечних предметів часів війни до Красноградського району Харківської області.

Там боєприпаси знайшли співробітники охоронного агентства «Альфа Щит» під час обстеження за допомогою металошукача конденсатопроводу, який знаходиться під їхньою охороною.

Снаряди були виявлені в лісі на відстані 100 метрів від залізничного полотна сполученням «Харків-Красноград». Працівники МНС на місці виявили та вилучили 27 мінометних мін діаметром 50 мм, 12 артилерійських снарядів діаметром 76 мм та 1 снаряд діаметром 152 мм.

Всі вибухонебезпечні предмети були вивезені у спеціально відведене місце та знешкоджені шляхом підриву. Постраждалих немає.

Усього протягом 2012 року в Харківській області піротехніки МНС ліквідували 8590 боєприпасів, що залишилися з часів Великої Вітчизняної війни.