У Харкові діти масово захворіли на кишкову інфекцію

У Харкові проводиться перевірка відомчого навчально-виховного комплексу (НВК) «Соколеня», який належить Харківському авіазаводу, в якому група дітей захворіла на кишкову інфекцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

За інформацією головного санітарного лікаря Харківської області Тетяни Колпакової, на початку цього тижня різко скоротилася відвідуваність дитсадка та школи для учнів 1-4 класів цієї установи. Повідомлення про те, що діти заразилися інфекційною хворобою, надійшло від батьків.

У повідомлення сказано, що батьки заявили про кілька десятків випадків захворювання, а також про те, що подібне траплялося й раніше. Водночас, згідно з офіційними даними, кишкову інфекцію діагностували у 4 вихованців НВК (двох із них уже виписали).

За словами Т.Колпакової, фахівці СЕС перевірили роботу комплексу і виявили в одного з працівників харчоблоку дизентерію. На даний час його відсторонено від роботи, а в самому закладі проведено комплекс протиепідемічних заходів.

Вчора, 6 грудня, під час зустрічі заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря Терехова з батьками було досягнуто домовленості, що в суботу, 8 грудня, санепідстанція та Департамент охорони здоров`я організують проведення огляду всіх дітей закладу педіатрами та інфекціоністами. Також медики проведуть відбір на бактеріологічний посів. Цю процедуру при бажанні зможуть пройти і члени сімей. За словами Т.Колпакової, результати аналізів будуть відомі у вівторок.

На сьогодні ситуація перебуває під повним контролем лікарів, заняття в навчальному комплексі проводять, йдеться у повідомленні.

Щоб запобігти виникненню подібних НП у майбутньому, І.Терехов запропонував представникам авіазаводу передати НВК «Соколеня» у комунальну власність міста.

Як повідомив представник підприємства, гендиректор авіазаводу Анатолій М’ялиця дав доручення до 12 грудня розібратися в тому, що трапилося, після чого буде ухвалено рішення або про заміну керівництва установи, або про передачу комплексу на баланс міста.

Як повідомив І.Терехов, уже підготовлено звернення до правоохоронних органів, які мають дати оцінку, чому в навчальному закладі працював переносник небезпечного захворювання.