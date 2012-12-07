На Запоріжжі захворюваність на сказ зросла майже вдвічі

У Запорізькій області внаслідок невиділення впродовж останніх двох років коштів на пероральну вакцинацію диких м`ясоїдних тварин захворюваність на сказ зросла майже вдвічі.

Як повідомила УНІАН начальник головного управління ветмедицини в Запорізькій області Валентина Стулова, в січні-грудні цього року на території Запорізького регіону виявлено 133 факти захворювання на сказ диких і домашніх тварин, що майже вдвічі більше, ніж за 11 місяців 2011 року, коли таких випадків було виявлено 70.

"Найбільше на сказ хворіють лисиці - вони ж основні рознощики захворювання (41 випадок захворювання проти 24 у 2011 році) й коти, що захворюють в результаті контакту з хворими лисицями (43 випадки захворювання проти 21 у 2011 році). Також уже виявлено декілька випадків сказу вовків та інших тварин", - повідомила В.Стулова.

За її словами, основна причина зростання захворюваності на сказ на території Запорізької області, відсутність вакцинації диких м`ясоїдних тварин. Ситуація посилюється зростанням чисельності на території Запорізької області лисиці червоної - основного рознощика захворювання.

В.Стулова зазначила, що за розрахунками фахівців, на проведення вакцинації проти сказу - розміщення хоч б 15 приманок із вакциною на 1 км кв. території проживання диких тварин - Запорізькому регіону необхідно щонайменше 6 млн грн. На сьогоднішній день питання про їх виділення з держбюджету не вирішено.

У зв`язку з цим головне управління ветмедицини в Запорізькій області має намір звернутися до облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з проханням передбачити кошти на вакцинацію в місцевих бюджетах, а також до жителів Запорізької області - з повідомленням про необхідність негайного звернення до медиків у разі укусу тваринами, а також у випадку, якщо тварина подряпала до крові.

"В Україні, на жаль, уже фіксувалися випадки, коли людину дряпав до крові його домашній кіт, людина на це необхідної уваги не звертала, до медиків своєчасно не зверталася і в результаті - помирала в муках", - констатує В.Стулова, зазначаючи, що "сказ - захворювання від якого ліків немає: єдиний шанс зберегти життя зараженому - своєчасне щеплення".