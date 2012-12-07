Серед постраждалих в аварії автобуса є 14-річна дівчинка

Серед постраждалих в аварії рейсового автобуса у Кам‘янка-Бузькому районі Львівщини є дитина - 14-річна дівчинка, якій діагностували черепно-мозкову травму і госпіталізували в лікарню.

Про це повідомила УНІАН старший інспектор відділу управління ДАІ у Львівській області Галина Лемішко.

За її словами, у людей, які звернулися за допомогою, медиками діагностовано забої, гематоми, черепно-мозкові травми, одна жінка має перелом.

“З 25 пасажирів автобуса, які на момент аварії перебували в салоні, за медичною допомогою звернулося 17 осіб. 11 людей було госпіталізовано, 6 чоловік, після надання медичної допомоги, відпущено додому. 50-річний водій автобуса – не постраждав”, - розповіла Г.Лемішко.

Рух на автотрасі, де вранці сталося ДТП, відновлено у звичному режимі. Проводиться розслідування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, близько 09.00 поблизу села Перекалки Кам`янка-Бузького району на Львівщині з`їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «БАЗ» (Еталон) з 25-ма пасажирами.