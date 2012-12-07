У Києві 70% студентів-сиріт - без права на безоплатний проїзд

У Києві 70% студентів-сиріт позбавлені гарантованого державою права на безоплатний проїзд та безкоштовне відвідування культурно-освітніх та громадсько-спортивних закладів.

Це засвідчила перевірка, проведена прокуратурою Києва в КМДА та освітніх закладах столиці, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

Так, прокурорською перевіркою встановлено, що 1 240 сиротам (або 70%), котрі навчаються у столичних професійно-технічних та вищих навчальних закладах, КМДА не видано Єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних закладів.

А ті Єдині квитки, які були видані сиротам, зменшують обсяг їх прав, оскільки діють виключно в межах Києва та не поширюються на всю територію України, як це передбачено законодавством, зазначили в прокуратурі.

За їх даними, причиною цього стало те, що посадовці Головного управління освіти і науки КМДА, яке за законодавством зобов’язано виготовляти та видавати дітям-сиротам Єдиний квиток, самоусунулися від цієї роботи.

Зокрема, з 2000 року цією проблемою за власною ініціативою опікується Студентська профспілкова асоціація Києва, яка видала студентам-сиротам, котрі навчаються у професійно-технічних та ВНЗ столиці, 9,5 тис. Єдиних квитків невстановленого зразка, які діють виключно в межах Києва, повідомили в прокуратурі.

До того ж, перевіркою встановлено, що в бюджеті столиці упродовж останніх років не було передбачено жодної копійки для виготовлення Єдиних квитків для сиріт.

За результатами перевірки прокуратура Києва внесла подання голові КМДА та вимагає виготовити і видати усім сиротам передбачений законодавством Єдиний квиток й притягнути до відповідальності посадовців Головного управління освіти і науки, з вини котрих порушено конституційні права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.