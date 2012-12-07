Чому діти у НВК «Соколеня» захворіли на кишкову інфекцію?

Прокуратура Дзержинського району Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом захворювання дітей на кишкову інфекцію у навчально-виховному комплексі «Соколеня».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда Лахтюка, Дзержинський райвідділ міліції Харкова сьогодні розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Л.Лахтюк зазначив, що прокуратура проводить перевірку додержання вимог законодавства з питань організації харчування НВК «Соколеня», а також додержання вимог санітарно-епідемічного законодавства в діяльності районної санітарно-епідеміологічної станції.

Розслідування перебуває на контролі прокуратури області. Триває перевірка закладу.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові група дітей відомчого навчально-виховного комплексу (НВК) «Соколеня», який належить Харківському авіазаводу, захворіли на кишкову інфекцію.

За інформацією головного санітарного лікаря Харківської області Тетяни Колпакової, на початку цього тижня різко скоротилася відвідуваність дитсадка та школи для учнів 1-4 класів цієї установи. Повідомлення про те, що діти заразилися інфекційною хворобою, надійшло від батьків.

За офіційними даними, кишкову інфекцію діагностували у 4 вихованців НВК (двох із них уже виписали), хоча батьки заявили про кілька десятків випадків захворювання, а також про те, що подібне траплялося й раніше. За словами Т.Колпакової, фахівці СЕС перевірили роботу комплексу і виявили в одного з працівників харчоблоку дизентерію. На цей час його відсторонено від роботи, а в самому закладі проведено комплекс протиепідемічних заходів.