У Слов'янську Донецької області - випадки вітряної віспи

У Слов`янську Донецької області всі школи працюють, але в деяких введені карантинні обмежувальні заходи у зв`язку з реєстрацією в цих навчальних закладах одиничних випадків захворювання учнів на вітряну віспу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні в Слов`янській міській санітарно-епідеміологічній станції, коментуючи той факт, що низка інтернет-ЗМІ поширили інформацію про нібито закриття школи № 12 на карантин через епідемію там вітряної віспи.

«У нас всі школи сьогодні функціонують. І школа № 12 не закрита, працює. У нас в 12-й школі у зв’язку з реєстрацією декількох випадків вітряної віспи введені карантинні обмежувальні заходи», - сказали в міській СЕС. Епідеміологи пояснили, що «на цей період, коли реєструються поодинокі, не масові випадки захворювання, вводиться заборона на проведення в даному навчальному закладі масових заходів, встановлюється медиками посилене спостереження за здоров`ям усіх школярів, проводиться дезінфекція приміщення школи, збільшуються за часом перерви між уроками і так далі, існує цілий великий комплекс заходів». При цьому лікарі додали, що «всі діти контактні цієї школи не допускаються на масові загальноміські і загальнодержавні заходи на цей період».

У СЕС пояснили, що вітряна віспа - це крапельна інфекція, максимальний інкубаційний період триватиме 21 день, тому при перших же випадках захворювання дітей в школі вводяться ці карантинні обмежувальні заходи.

На сьогодні в Слов`янську такі обмежувальні заходи проводяться в 7 школах, але навчальний процес у них не переривається.