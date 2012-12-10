Швидкісний Hyundai "Дніпропетровськ-Київ" зламався в дорозі

Швидкісний електропоїзд Hyundai №165 сполученням Дніпропетровськ-Київ у суботу зламався, і пасажири чекали іншого поїзда.

Як передає Українська правда, про це повідомив один із пасажирів потягу.

«Ще при спробі відправлення з Дніпропетровська виникли проблеми, але виїхати вдалося, а ось біля Верховцево став на зовсім... До нього причепили звичайний локомотив і о 12:37 дотягли до Знам`янки», - розповів він.

За словами пасажира, після цього хвилин за 20 з боку Києва подали інший поїзд Hyundai, який всіх доправив до кінцевої.

Однак, зазначив співрозмовник, поїзд прибув до Києва о 15:55 замість 12:37, як планувалося.