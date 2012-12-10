У Вінниці підліток провалився під лід та потонув, ще двоє — потрапили до лікарні, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 8 грудня близько 23:32 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що на річці Південний Буг під лід провалились підлітки.

Як з’ясувалося, місцева компанія із п’яти підлітків відпочивала на березі річки. Один з юнаків вирішив випробувати лід на міцність. На відстані приблизно 15 метрів від берега, лід не витримав ваги хлопця та проломився. Юнак почав тонути. Інші його товариші, 17 і 18-ти років, кинулися допомагати хлопцеві, та самі провалились під лід. Ще один із відпочиваючих, 16-річний хлопець, витягнув їх на берег. Однак одного з товаришів врятувати не вдалося. Про надзвичайну пригоду на річці Південний Буг, повідомила рятувальникам дівчина, яка також була в компанії молодих хлопців.

Працівники МНС виїхали на місце події та провели пошукові роботи. Вранці тіло юнака підняли на поверхню водолази-рятувальники групи МНС.

Інших двох потерпілих госпіталізували до дитячої обласної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження та алкогольне сп’яніння».

На даний момент молоді люди знаходяться у реанімаційному відділенні в стабільному стані середньої тяжкості.

