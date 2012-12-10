У Донецькій області піротехніки знищили 250-кілограмову авіабомбу
15:32, 10 грудня 2012Новини регіонів
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...часів війни
У Донецькій області піротехніки знищили 250-кілограмову фугасну авіабомбу (ФАБ-100) часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МВС України в Донецькій області, 8 грудня о 18.00 в Слов`янському районі, біля села Високоїванівка в полі на відкритій території місцевий житель знайшов авіабомбу ФАБ-250.
Знайдену авіабомбу було піротехніками вивезено і знищено. Від Головного територіального управління залучалося 6 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки.
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