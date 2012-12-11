У Харкові з тубдиспансера втік засуджений
09:00, 11 грудня 2012Новини регіонів
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Розшукали через півтора місяці
У Харкові затримали засудженого, який втік з лікувального закладу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, засуджений Валерій Неплюєв, який утримувався на лікуванні у Харківському протитуберкульозному диспансері та 25 вересня самовільно залишив лікувальний заклад, був затриманий 9 грудня розшуковою групою з числа співробітників Хролівського виправного центру (№140).
Засудженого було доставлено до Липецького відділення міліції для ухвалення рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, зазначили у прес-службі.
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