Івано-франківські лікарі їдуть за досвідом до В’єтнаму

Івано-франківські лікарі – невропатологи і фізіотерапевти – поїдуть до В’єтнаму, щоб детально вивчити досвід поєднання традиційної і народної медицини.

Такої домовленості було досягнуто під час візиту до В’єтнаму делегації івано-франківських лікарів, які упродовж п’яти днів вивчали досвід роботи медичної галузі країни, повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

Головний лікар Івано-Франківська Тарас Масляк, який очолював делегацію, наголосив, що «окремої уваги заслуговує галузь нетрадиційної медицини, яка у В’єтнамі активно розвивається поряд із медициною традиційною. Йдеться про акупунктуру, голковколювання, масаж, припікання, бальнеологію і фітотерапію. “Медики В’єтнаму поєднали дві галузі медицини – народну і медикаментозну, і ми побачили просто разючий ефект, - зауважив головний лікар Івано-Франківська. - Особливо це стосується реабілітації хворих, які перенесли інсульти, інфаркти, різні неврологічні захворювання. Багато випадків дитячого церебрального паралічу вони лікують голковколюванням, ваннами і різноманітними фізпроцедурами. За допомогою нетрадиційної медицини вони допомагають і онкологічним хворим, використовуючи комплексне лікування, яке дає дуже гарний ефект».

За словами Т.Масляка, під час робочої поїздки було досягнуто домовленості про те, щоб декілька івано-франківських спеціалістів – невропатологів і фізіотерапевтів – поїхали на навчання до В’єтнаму, щоб детально вивчити досвід поєднання традиційної і народної медицини. «Я хотів би об’єднати у нас традиційну і нетрадиційну медицину, адже це є і економічно більш виправданим, ніж лише медикаментозне лікування”, – зазначив Т.Масляк.

Він розповів, що під час поїздки івано-франківські лікарі побачили і дуже цікаві методики управління внутрішньою енергією кожної людини, спрямованою на оздоровлення кожного органу тіла. За словами головного лікаря Івано-Франківська, у лікарнях В’єтнаму, навіть у звичайних стаціонарах, є спеціалісти, які займаються «такою практикою із хворими і ефективність такого лікування просто неймовірна».

Водночас Т.Масляк повідомив. що у В’єтнамі «не надто розвинута кардіологічна допомога, оскільки донедавна серцевими захворюваннями люди там майже не хворіли». «Тільки зараз кількість таких захворювань почала зростати, - уточнив він. - І наші спеціалісти уже незабаром поїдуть до В’єтнаму, щоб навчити своїх колег надавати кваліфіковану медичну допомогу у сфері кардіології».