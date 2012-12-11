В Івано-Франківську 13 вулиць залишились без холодної води
Через прорив магістрального водопроводу
В Івано-Франківську через прорив магістрального водопроводу, що стався вночі, 13 вулиць залишились без холодної води.
Як повідомили УНІАН у службі оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, припинено холодне водопостачання абонентам вулиць Микитинецька, Токарська, Простора, Хриплинська, Нафтова, Левинського, Джохара Дудаєва, Ребета, Макухи, Височана, приватний сектор вулиці Нової, Незалежності №148 - №152А, Індустріальна.
На пониженому тиску перебуватимуть вулиці Деповська, Старицького та Хоткевича, 2А.
КП "Водоекотехпром" ліквідовує порив магістрального водопроводу діаметром 500 мм на вулиці Микитинецька,1.
Комунальники обіцяють відновити водопостачання сьогодні до 20.00.