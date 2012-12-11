В Івано-Франківську 13 вулиць залишились без холодної води

Через прорив магістрального водопроводу

В Івано-Франківську через прорив магістрального водопроводу, що стався вночі, 13 вулиць залишились без холодної води. Як повідомили УНІАН у службі оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, припинено холодне водопостачання абонентам вулиць Микитинецька, Токарська, Простора, Хриплинська, Нафтова, Левинського, Джохара Дудаєва, Ребета, Макухи, Височана, приватний сектор вулиці Нової, Незалежності №148 - №152А, Індустріальна. На пониженому тиску перебуватимуть вулиці Деповська, Старицького та Хоткевича, 2А. КП "Водоекотехпром" ліквідовує порив магістрального водопроводу діаметром 500 мм на вулиці Микитинецька,1. Комунальники обіцяють відновити водопостачання сьогодні до 20.00.

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