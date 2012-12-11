«Київенерго» ліквідує пориви повітряних ЛЕП унаслідок негоди

Публічне акціонерне товариство «Київенерго» посилило чергування аварійно-відновлювальних бригад для ліквідації поривів повітряних ліній електропередач унаслідок негоди. Пориви спричинені сильними снігопадами, налипанням снігу і падінням гілок дерев на повітряні лінії.

Як повідомили УНІАН у ПАТ, станом на 12:00 11 грудня компанія отримала 39 заявок про відсутність електропостачання через пориви повітряних ліній 0,4 кВ. Ці пориви зафіксовані переважно у приватному секторі Голосіївського і Солом’янського районів Києва, оскільки саме приватні будинки частково живляться від повітряних ліній 0,4 кВ.

Аварійні бригади «Київенерго» здійснюють ліквідацію поривів у цілодобовому режимі. У більшості випадків відновлення електропостачання відбувається упродовж кількох годин після надходження заявки.

На даний момент пориви повітряних ліній, спричинені негодою, оперативно усувають у цілому 18 бригад компанії.

У компанії закликають киян бути обережними при виявленні обірваного проводу: не наближатися до нього і негайно повідомляти про це інформаційно-довідкову службу «Київенерго» за номером 15-88, або 201-58-79 для дзвінків з мобільного.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України, чиї підприємства створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації, дистрибуції і збуту електроенергії. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).