Тернопільщина: автобус винесло з дороги і він завис над урвищем

На Тернопільщині автобус із 9-ма пасажирами винесло з дороги і він завис над урвищем.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався сьогодні, 11 грудня, в обідню пору на автодорозі поблизу села Нижні Луб’янки Збаразького району. За даними рятувальників, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, машина з’їхавши із проїжджої частини зависла над урвищем, сівши днищем корпусу на ґрунт. При цьому передні колеса автобуса зависли над річкою.

В автобусі на момент аварії перебувало дев’ятеро пасажирів.

Для порятунку мікроавтобуса залучали черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Територіального управління МНС у Тернопільській області.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Тернопільської області в ході прокурорських перевірок виявила, що при ускладненні погодних умов 9-11 грудня дорожні та комунальні організації вчасно не провели першочергові заходи та не забезпечили належної безпеки дорожнього руху, що призвело до скоєння ряду дорожньо-транспортних пригод. З метою усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності прокуратурою внесено документи прокурорського реагування, якими зобов’язано керівників Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та комунальні підприємства області вжити невідкладних заходів щодо належного утримання доріг у зимовий період, забезпечення безпеки руху та створення умов безпечного перевезення пасажирів і вантажів на автомобільних дорогах.