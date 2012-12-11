У Новій Каховці в будівлю врізався мікроавтобус, постраждало 2 людей

У вівторок, 11 грудня, в Новій Каховці (Херсонська область) в будівлю місцевої філії «Укртелекому» врізався мікроавтобус, внаслідок чого постраждало двоє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, ДТП відбулося близько 2 години ночі на вул. Першотравневій: 29-річна жінка-водій вантажного мікроавтобуса MERCEDES - BENZ 211 не вибрала безпечну швидкість руху, виїхала на ліве узбіччя дороги і врізалася в будівлю «Укртелекому».

У результаті ДТП жінку-водія з травмами, ударами, рваними ранами голови і кінцівок і 24-річну пасажирку з травмами голови, в стані коми, госпіталізували в міську лікарню.

Також у повідомленні зазначається, що з початку поточного року на території Херсонської області відбулося 667 дорожньо-транспортних подій, в яких 153 людини загинули і 847, - дістали травми різної тяжкості.