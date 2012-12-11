Під Кременчуком знайшли міну, яка вросла у сосну і піднялася над землею на 1,5 метра.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди міськуправління МНС, про небезпечну знахідку повідомив житель Кременчука, який відпочиваючи в лісі біля села Соснівка побачив підозрілий предмет у стовбурі дерева на рівні 1,5 метра над землею. Виявилось, що це мінометна міна часів Великої Вітчизняної війни.

Біля знахідки виставлено пост міліції. Планується її ліквідація спецпідрозділом МНС.