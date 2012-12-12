Харківщина: птахофабрика послідом і загиблою птицею забруднила 17 га

У селі Протопопівка Дергачівського району Харківської області ТОВ «Торговий дім «Богодухівська птахофабрика» курячим послідом і загиблою внаслідок падежу птицею забруднило та засмітило 17 га землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда Лахтюка, факт забруднення та засмічення земельної ділянки був встановлений 10 грудня.

На земельній ділянці було виявлено близько 1,5 тисяч тушок загиблої птиці. Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області для проведення аналізу відібрали ґрунт під несанкціонованим звалищем відходів птахофабрики. Харківська регіональна лабораторія ветеринарної медицини для встановлення причин падежу птиці почала ветеринарне дослідження та відібрала зразки для бактеріологічних та вірусологічних аналізів.

На цей час спеціалісти розраховують спричинені державі збитки.

10 грудня Харківська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала кримінальне провадження.