На Тернопільщині від переохолодження загинув чоловік

На Тернопільщині від переохолодження загинув 57-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася в селі Кошляки Підволочиського району. Тіло чоловіка виявили на власному подвір’ї.

За попередніми даними медиків, причиною смерті стало загальне переохолодження.

Остаточну причину смерті назвуть судмедексперти. В сільраді припускають, що чоловік міг впасти, послизнувшись, втратити свідомість, і через це довгий час пролежати на морозі.