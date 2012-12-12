На Тернопільщині від переохолодження загинув чоловік
08:41, 12 грудня 2012Новини регіонів
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На власному подвір’ї
На Тернопільщині від переохолодження загинув 57-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася в селі Кошляки Підволочиського району. Тіло чоловіка виявили на власному подвір’ї.
За попередніми даними медиків, причиною смерті стало загальне переохолодження.
Остаточну причину смерті назвуть судмедексперти. В сільраді припускають, що чоловік міг впасти, послизнувшись, втратити свідомість, і через це довгий час пролежати на морозі.
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