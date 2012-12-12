Черкащина: під вагою снігу обвалилася покрівля в школі-інтернаті

Вчора, 11 грудня у м. Монастирище на Черкащині в будівлі загальноосвітньої школи-інтернату внаслідок сильного снігопаду сталося обрушення шиферної покрівлі на площі 1050 м2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.

111 учнів відселено за місцем проживання.

Внаслідок обрушення пошкоджено трубу теплопостачання індивідуальної котельні, теплопостачання будівлі тимчасово припинено.

На місті події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Черкаській області. Створено оперативний штаб з ліквідації наслідків події.