У Житомирі від переохолодження загинули чоловік та жінка

Знайшли на вулиці

У Житомирі від переохолодження загинув 50-річний чоловік та 58-річна жінка. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, тіла загиблих виявили на вулицях Житомира. За попередніми даними медиків, причиною обох смертей стало загальне переохолодження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter