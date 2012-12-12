У Києві в другій половині дня знову сильний снігопад

Сьогодні, 12 грудня, в Києві у другій половині дня знову очікується сильний снігопад.

За даними директора Укргідрометцентру МНС України Миколи Кульбіди, випаде від 10 до 15 міліметрів снігу.

При цьому також прогнозується посилення вітру, швидкість якого сягатиме 7-15 м/с. Температура повітря залишатиметься вдень близько 0, а вночі опускатиметься до 2° морозу.

Разом з тим вже 13 грудня синоптики прогнозують послаблення опадів на фоні зниження температури повітря. 14 грудня Укргідрометцентр прогнозує вночі до 9-11° морозу, а вдень 6° морозу.

За словами М.Кульбіди, зниження температури повітря спричинятиме замерзання талої води, також це складатиме додаткове навантаження на гілки дерев та дроти. Через це М.Кульбіда попереджає, що такі явища можуть призвести до збільшення випадків падіння дерев, обриву дротів. За словами директора Укргідрометценру, внаслідок цього не виключено порушення зв’язку і енергозабезпечення.