Щоб врятувати молоду породіллю від смерті, їй видалили нирку

У Чернігівській області прокуратура вчора, 11 грудня, розпочала перевірку обставин смерті 17-річної породіллі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Чернігівської області, перевірку організовано за матеріалами, оприлюдненими у ЗМІ, оскільки родичі померлої до правоохоронних органів не зверталися.

За попередніми даними, 17-річна жителька Козелецького району померла 27 листопада у Чернігівській обласній лікарні, куди її було доставлено з Козелецької районної лікарні після операції з видалення нирки. Перед цим молода жінка народила здорову дівчинку. За словами родичів, жінка почувалася нормально, чому в неї розпочалася кровотеча, лікарі пояснити не змогли. Операцію з видалення нирки медики обґрунтовують намаганнями врятувати молоду матір.

Прокуратура Чернігівської області, після оприлюднення інформації по телебаченню та в Інтернет-виданнях, розпочала перевірку обставин смерті. За результатами перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.