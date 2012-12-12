На Вінниччині через негоду діти не відвідують школи

У Вінницькій через складні погодні умови та нестачу коштів на пальне більше тисячу дітей не відвідують школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради 11 грудня повідомив начальник управління освіти Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

За його словами через складні погодні умови та поганий стан доріг до навчальних закладів неможливо підвезти 464 дитини. Через ці причини на вимушених канікулах перебувають школярі 7 навчальних закладів Ямпільського району, 6 – Оратівського, по 5 – Гайсинського та Літинського районів.

І.Івасюк також зазначив, що 720 школярів 14 навчальних закладів не відвідують навчальні заклади, оскільки у Немирівському районі в бюджеті відсутні кошти на паливо для шкільних автобусів.

Крім того, начальник управління освіти Вінницької ОДА повідомив, що в ніч на 10 грудня під вагою мокрого снігу обвалилась частина покрівлі Гущенецького профтехучилища (Калинівський район). Обвалення навчального корпусу сталось уночі, тому ніхто з людей не постраждав, але пошкоджена ділянка 15 на 30 метрів – 450 квадратних метрів шатрової покрівлі. Наразі проводяться відновлювальні роботи.