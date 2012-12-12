У Святошиному шукають невідомого, який «замінував» магазин

Міліція розшукує невідомого за неправдиве повідомлення про замінування магазину в Святошинському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, сьогодні, 12 грудня, о 00:46 до Святошинського районного управління міліції надійшло анонімне повідомлення по спецлінії «102» про замінування під’їзду, де знаходиться магазин однієї з торгових марок України.

На місце події одразу виїхали керівництво районного управління, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічних та пожежо-технічних досліджень НДЕКЦ при ГУМВС в м. Києві.

Правоохоронці терміново евакуйовали відвідувачів та персонал магазину. Під час обстеження приміщення та прилеглої до нього території жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не виявлено.

Після проведення огляду за допомогою пошукової собаки роботу магазину було відновлено.

Співробітники міліції, опитавши працівників закладу, впевнились, що будь-яких підозрілих осіб та правопорушень в даному магазині не було.

На даний час проводиться збір інформації для внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а оперативні служби встановлюють особу жартівника.

При цьому в міліції нагадали, що подібні дії підпадають під санкцію статті 259 Кримінального кодексу України і за них передбачено відповідальність до 8 років позбавлення волі.