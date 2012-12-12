Вінниччина: чоловік помер через переохолодження у своїй хаті

У Жмеринському районі Вінницької області 64-річний чоловік помер, переохолодившись у власному помешканні.

Як повідомила УНІАН прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області, вчора, 11 грудня, надійшло повідомлення з лікарні про те, що каретою швидкої допомоги у лікувальний заклад Жмеринського району був доставлений 64-річний житель с. Жуківці з діагнозом «обмороження І-ІІ ступеня верхніх та нижніх кінцівок, гостре порушення мозкового кровообігу».

Чоловік помер у реанімаційному відділені районної лікарні.

Обмороження отримав у власному помешканні.