Де у Києві готують небезпечну шаурму

Прокуратура Шевченківського району Києва просить припинити роботу кіосків мережі «Doner Time», які готують шаурму в антисанітарних умовах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва, перевірка кіосків працівниками райуправління міліції та СЕС засвідчила, що у Шевченківському районі Києва близько 20 кіосків торговельної мережі «Doner Time» працюють в антисанітарних умовах та використовують м’ясо без документів про його якість та походження.

Прокуратура Шевченківського району Києва також вимагає притягнути до відповідальності працівників ветеринарної міліції, котрі самостійно не виявили та не припинили реалізацію продуктів швидкого приготування в антисанітарних умовах.

Перевіркою було встановлено, що кіоски з шаурмою біля станцій метро «Політехнічний інститут» та метро «Шулявська» працюють без дозвільних документів.

Їжа в усіх перевірених кіосках готується в антисанітарних умовах, приміщення не підключені до мережі водопостачання й каналізації. Продавці працюють без проходження обов’язкового медичного обстеження та не мають медичних книжок.

Крім того, відсутні будь-які документи щодо якості та походження м’яса, яке використовується для приготування їжі для людей.

В прокуратурі наголошують, що підприємцями мережі «Doner Time» ігноруються неодноразові вимоги СЕС щодо заборони їх діяльності і вони досі продовжують працювати.