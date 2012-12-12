У столиці видалили близько 200 аварійних дерев

Протягом останніх двох діб у Києві комунальними службами видалено близько 200 аварійних дерев, зламаних негодою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на дані комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Зокрема, аварійні бригади міської станції захисту зелених насаджень, які ліквідовували аварійну ситуацію на території шкіл, дитячих садків тощо усунули наслідки негоди на 55 об’єктах. Найоперативніше ліквідували аварійні дерева на території Солом’янського та Голосіївського районів, аварійні бригади яких ліквідували 79 та 74 повалені дерева відповідно. Крім того, у столиці міською станцією захисту зелених насаджень виконана обрізка дерев на 78 об’єктах.

Заявки на видалення аварійних дерев продовжують надходити до штабу. Станом на 13:00 загальна кількість заявок – 366, із них близько 200 виконано.

Аби кияни мали змогу вільно пересуватися містом, роботи з розчищення доріг та тротуарів від повалених дерев і гілок виконані на 216 об’єктах. Роботи тривають.