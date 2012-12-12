На Донеччині знищили 4 осколкові авіабомби часів війни

Знайшли в лісосмузі

У Донецькій області піротехніки знищили 4 осколкові авіаційні бомби АО-10 часів Великої Вітчизняної війни. Як повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МВС України в Донецькій області, вчора, 11 грудня, о 17.00 у Волноваському районі біля селища Хлібодарівка місцевими жителями в лісосмузі було виявлено 4 осколкові авіабомби АТ-10. Знайдені авіабомби вивезено і знищено піротехніками.

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