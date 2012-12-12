Для тяжкохворих дітей Львівщини зібрали понад 126 тис. грн

У Львівській області в рамках благодійної акції «Даймо надію» Дипломатичний клуб Львова зібрав понад 126 тис. грн для тяжкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, урочиста передача грошового сертифікату Благодійному фонду «Даймо надію», що опікується дитячим домашнім госпісом для тяжкохворих і невиліковних дітей Львова та області, які мають термінальну стадію онкологічної хвороби, відбулась сьогодні, 12 грудня, під час прямого ефіру програми «Вже ранок» Львівської обласної державної телерадіокомпанії (ЛОДТРК).

Як повідомили в прес-службі, кошти були зібрані під час благодійного ярмарку «Даймо надію» організованого Дипломатичним клубом Львова 8 грудня в приміщенні Національного академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької.

У заході взяли участь українські та іноземні дипломати, які працюють у Львові: керівники та співробітники Представництва Міністерства закордонних справ України у Львові, генеральних консульств Польщі, Росії та Чехії, почесних консульств Австрії, Бельгії, Білорусі, Бразилії, Казахстану, Латвії, Литви, Мексики, Нідерландів, Німеччини, Угорщини, Франції, а також управління міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації і громадські об‘єднання регіону, члени сімей дипломатів.

В рамках заходу відбулись лотерея, аукціон та виставка-продаж продукції іноземних країн-учасниць. Загалом, організаторам ярмарку вдалось зібрати 126,554 тис. грн.

Представники Благодійного фонду «Даймо надію» планують використати ці гроші на закупку найнеобхіднішого обладнання.