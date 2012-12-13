У Донецькій області хлопець вбив рідного діда електрошокером

У Мар`їнському районі Донецької області арештовано хлопця, який вбив рідного діда електрошокером.

Як повідомили УНІАН у Мар`їнському райвідділі ГУМВС України в Донецькій області, в міліцію надійшло повідомлення про те, що в сел. Олександрівка, у дворі власного домоволодіння, був знайдений мертвим 77-річний пенсіонер.За вказаною адресою, працівники міліції виявили біля трупа електрошокер та сліди боротьби, що вказувало на насильницьку смерть. В результаті оперативно-розшукових заходів по «гарячих слідах» був затриманий 23-річний онук загиблого.

У результаті слідчих дій з`ясувалося, що молодий чоловік увечері прийшов додому до діда, з яким у нього відбулася сварка. Потім сварка переросла в бійку, під час якої онук заподіяв три розряди електрошокером в область шиї своєму немолодому родичу. Потім молодий чоловік з місця пригоди зник. За висновком судово-медичної експертизи, смерть пенсіонера сталася через ураження електрострумом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Обвинуваченого заарештовано.