У Тернополі за ніч двічі буксирували автомобілі швидкої

У Тернополі за ніч рятувальники двічі буксирували із снігових заметів автомобілі швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, окрім цього, вночі рятувальники мобільної пожежної команди села Товсте залучалися для буксирування із замету на автодорозі поблизу села Лисівці Заліщицького району Тернопільської області легкового автомобіля «Тойота», у якому перебували двоє дорослих і троє дітей.

Вчора близько 19.00 рятувальники відбуксирували рейсовий автобус «Мерседес» із сімома пасажирами, який застряг у заметах у селі Вербівка Борщівського району.