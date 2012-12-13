Таких снігопадів у Києві не було ніколи

Упродовж 11-12 грудня в Києві відмічався комплекс небезпечних погодних явищ, а саме: снігопади, налипання мокрого снігу на дротах та деревах, що перевищило раніше зафіксовані значення за весь період метеорологічних спостережень у столиці з 1881 року.

11-12 грудня спостерігалося сильне налипання мокрого снігу, діаметром 85 мм. До цього максимальне значення було зафіксоване у 1979 році – 60 мм.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, висота снігу станом на 8 ранку 12 грудня становила 45 см.

Сумарна кількість опадів за 11 та ніч 12 грудня становила 42 мм, а загалом із початку грудня випало 103 мм. До цього максимальна добова кількість опадів була в грудні 1930 року – 41 мм, а місячна – 116 мм у грудні 1937 року. За останнє десятиріччя найбільша кількість опадів за добу – 27 мм – випала наприкінці грудня 2009 року, сніговий покрив тоді становив 31 см.

За прогнозами Гідрометценру, найближчими днями спостерігатиметься зниження температури. Так, уже 14-15 грудня стовпчики термометрів опустяться до 5-7° морозу вдень та 10-12° вночі. Істотні опади не передбачаються. 16-17 грудня холодна погода утримається, на дорогах очікується ожеледиця та часом невеликий сніг.

Нагадаємо, 11 грудня в Києві оголошено «Надзвичайну ситуацію природного характеру». До боротьби з наслідками негоди були залучені всі комунальні служби, а також мобілізовані підрозділи МНС України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, будівельні організації, промислові підприємства тощо.