У Тернополі загинув чоловік, який виштовхував із снігу маршрутку

У Тернополі чоловіка, який виштовхував із зупинки маршрутку, на смерть затис тролейбус.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Державтоінспекції, трагедія сталася вдень 12 грудня на масиві Аляска. Водій тролейбуса, за даними ДАІ, не врахував слизького покриття і під час гальмування накатом в’їхав у маршрутку. При цьому задавив чоловіка, який штовхав автобус ззаду і допомагав йому зрушити з місця.

На місце інциденту прибула швидка, однак довезти до лікарні потерпілого не вдалося – дорогою він отриманих травм він помер.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня прокуратура висловила занепокоєння неналежною якістю очищення доріг від снігу в Тернополі та області. Перевірки прокуратури засвідчили, що ДТП останніх днів та затори на автодорогах Тернопільщини зумовлені непроведенням необхідних заходів дорожніми організаціями. Службу автомобільних доріг у Тернопільській області, ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та комунальні підприємства області приписом прокуратури було зобов’язано вжити невідкладних заходів щодо належного утримання доріг у зимовий період, забезпечення безпеки руху та створення умов безпечного перевезення пасажирів і вантажів на автомобільних дорогах.