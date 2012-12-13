У Дніпропетровську 10-річна дівчинка «замінувала» лiкарню

12 грудня до чергової частини Днiпропетровського міського управління по спецлiнiї «102» з таксофону зателефонувала невiдома та повiдомила, що в лiкарнi № 6 на вул. Батумськiй знаходиться бомба. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

В результаті, з територiї лiкарнi були евакуйовані 440 хворих та спiвробiтникiв лiкарні.

Під час обстеженням територiї та примiщень лікарні (близько 20 га) вибухонебезпечних пристроїв виявлено не було.

У результаті оперативно-розшукових заходів встановлено, що про хибне замінування з хулiганських спонукань повідомила 10-річна дівчинка.

«Дитина не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, з нею будуть проведені профілактичні бесіди та поставлять на облік у міліції. Батьки дівчинки повинні сплатити матеріальний збиток відповідно до чинного законодавства», - наголошується у повідомленні ВЗГ.

ГУМВС в Дніпропетровській області також нагадує, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.