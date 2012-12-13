«Київзеленбуд» закликає водіїв не ставити авто під деревами

У зв’язку з інтенсивним снігопадом щоденно зростає кількість сніголамів дерев вздовж вулиць та на прибудинкових територіях. За дві останні доби через падіння древ у Києві було пошкоджено 13 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко звертається до всіх водіїв з проханням не залишати автомобілі на вулицях, бульварах та прибудинкових територіях поруч з деревами. Під великою вагою снігу дерева можуть зламатися та пошкодити транспортні засоби, і завдати чималих матеріальних збитків автовласникам. Так, за його словами, лише за дві останні доби від падіння древ було пошкоджено 13 автомобілів.

«Погодні умови ускладнені вже третій день поспіль, до штабу продовжують надходити заявки на видалення повалених аварійних дерев. Станом на 09:00 13 грудня надійшло понад 400 заявок, із них близько 250 вже виконані. Аби мінімізувати можливість пошкодження автівок, ми закликаємо водіїв бути пильними на дорогах і, якщо це можливо, утриматися від поїздок власним авто та використовувати громадський транспорт», – підкреслив Михайло Царенко.