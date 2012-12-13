На Житомирщині двох дітей отруїлися чадним газом
12:18, 13 грудня 2012Новини регіонів
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Госпіталізовано
На Житомирщині через отруєння чадним газом госпіталізовано двох дітей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.
Учора, 12 грудня, приблизно о 18:30 до МНС надійшло повідомлення, що з діагнозом «отруєння чадним газом» до Житомирської обласної лікарні госпіталізовано хлопчика 2008 р.н. та дівчинку 2012 р.н. Попередня причина отруєння – порушення правил експлуатації газової колонки.
Діти перебувають у реанімаційному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні. Стан потерпілих - середньої тяжкості.
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