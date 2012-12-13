Морепродукти швидко піднімають настрій

М`ясо і морепродукти здатні позбавити від поганого настрою, запевняють фінські дослідники.

Група учених з Фінляндії в ході останнього дослідження з`ясувала, що вживання морепродуктів може покращувати настрій, пише medicinform.net.

У експерименті взяли участь декілька сотень добровольців, яким було запропоновано регулярне вживання морепродуктів. Виявилось, що вживання таких продуктів здатне підняти настрій в короткий термін.

Фахівці пояснили, що причина швидкої зміни настрою криється в цілющих властивостях вітаміну В12, який при достатній кількості в організмі активізує вироблення амінокислоти, що піднімає настрій. Велика кількість цього вітаміну міститься також в м`ясі і печінці. Таким чином, підняти собі настрій можна, вживаючи лише смачну їжу, відзначають дослідники.

korzonews.info