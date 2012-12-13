У Харкові за продаж алкоголю і тютюну дітям закривають кіоски

У Харкові міліція припинила діяльність 34 торговельних точок, які продавали алкоголь і цигарки неповнолітнім.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це на засіданні виконавчого комітету міськради сказала начальник кримінальної міліції у справах дітей міського управління ГУ МВС у Харківській області Лариса Родіонова.

За її словами, також анульовано 25 ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюном, накладено штрафи загалом на 227 тис. грн (у 2011 році - на 95 тис. грн).