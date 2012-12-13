З Києва за минулу добу вивезено 5,8 тисяч тонн снігу

З Києва комунальники за минулу добу вивезли 5,8 тисяч тонн снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією, яка надійшла від районних держадміністрацій, комунальної корпорації «Київавтодор» та комунального об’єднання «Київзеленбуд», у прибиранні міста від снігу упродовж 12 грудня було задіяно 669 одиниць техніки та 8 тисяч 160 працівників комунальних служб.

За весь час снігопадів з міста вивезено майже 27 тисяч тонн снігу.

Для посипання автошляхів та тротуарів міста 12 грудня використано 2,1 тис. тонн солі та 1,1 тис. тонн піщано-соляної суміші.

Інспектори Головного управління контролю за благоустроєм вручили 651 попереджувальний припис та склали 245 адміністративних протоколів балансоутримувачам за неналежне прибирання територій. Усього з початку снігопадів винесено 3 тис. 150 приписів та складено 650 протоколів.

На виконання доручення голови КМДА Олександра Попова, яке він дав на засіданні комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, до прибирання снігу долучилися керівники структурних підрозділів міськадміністрації та їхні колективи.

Так, з 9.00 до 11.00 чиновники прибирали сніг на балансових територіях своїх управлінь. Ручним інвентарем для прибирання снігу забезпечили всіх охочих взяти участь у роботі.

Усі служби міста вже мобілізовані у режим підвищеної готовності функціонування системи захисту населення і територій. У посиленому режимі працюють співробітники Головного управління контролю за благоустроєм міста, КО «Київзеленбуд», служби ДАІ, КК «Київавтодор», Головного управління охорони здоров’я та Головного управління соціального захисту населення. Окрім того, для недопущення погіршення ситуації було прийняте узгоджене рішення Кабінету міністрів та МНС направити максимальну кількість рятувальників та техніки для нормалізації ситуації у столиці.