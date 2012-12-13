Кияни згодні на внесення їхніх даних до електронного реєстру пацієнтів

У закладах охорони здоров’я столиці триває впровадження електронного реєстру пацієнтів. Наразі до бази даних вже внесено інформацію про понад 121 тисячу осіб, а згоду на обробку персональних даних надали 180 тисяч мешканців столиці, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

В електронній системі зберігатиметься інформація про захворювання, призначення лікаря, необхідність у забезпеченні пільговими медикаментами тощо.

Завдяки єдиній електронній базі громадяни України зможуть звертатися до медичного закладу будь-якого міста країни, незалежно від місця реєстрації.

Захист персональних даних пацієнтів медичні заклади, що володіють електронним реєстром, забезпечують відповідно до законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Насамперед, електронний реєстр пацієнтів впроваджується у закладах первинної медико-санітарної допомоги. Згодом усі заклади охорони здоров’я міста приєднаються до цієї системи.

«Електронний реєстр – єдина інформаційна система узагальнення, реєстрації, зберігання та оновлення відомостей про пацієнта і отриману ним медичну допомогу. Цей підхід застосовується в багатьох країнах світу. Водночас, реєстрація та внесення до електронної бази особистих даних відбувається виключно за письмової згоди пацієнта. Проте, його відмова від такої процедури жодним чином не позначиться на якості чи обсязі медичної допомоги», – запевняє директор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв.