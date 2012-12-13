Київському центру радіаційного захисту передали ліки на 4 млн

Напередодні Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС голова КМДА Олександр Попов відвідав Київський міський центр радіаційного захисту населення, де оглянув відремонтоване кардіологічне відділення закладу та передав необхідні ліки та медичні засоби на суму 4,1 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Голова КМДА подякував ліквідаторам аварії на ЧАЕС за їхній подвиг під час ліквідації наслідків катастрофи та медичним працівникам, які лікують постраждалих.

«У Києві проживає понад 90 тисяч ліквідаторів та переселенців Чорнобиля, Прип’яті та Чорнобильської зони і нашим моральним обов’язком є надання їм всебічної допомоги. Міська влада уважно ставиться до вирішення проблем чорнобильців, їхнього соціального захисту, будівництва і передачі безкоштовного житла та особливо медичного обслуговування. Цього року частину матеріально-технічної бази лікарні вдалося оновити, устаткування закупили на суму близько 1,5 млн. грн. А навесні ми плануємо придбати і передати до закладу новий ренген-апарад, УЗД та інше необхідне спеціалізоване обладнання», – зазначив О.Попов.

Нагадаємо, у 2006 році Указом Президента України був визначений День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Саме 14 грудня 1986 року було завершено будівництво саркофагу.