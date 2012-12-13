На Тернопільщині почали діяти мобільні пункти обігріву

У Тернопільській області рятувальники облаштували мобільні пункти обігріву.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Тернопільської облдержадміністарції Василь Майка, пункти створені в Тернополі та всіх райцентрах у зв’язку з похолоданнями.

«У Тернополі такий пункт діє в парку ім. Т. Шевченка, в райцентрах – біля медичних закладів. Щоб безхатченки могли прийти, зігрітися, попити теплого чаю. Міліція та управління соцзахисту ведуть облік безхатченків, щоб орієнтуватися, скільки людей потребує допомоги», – зазначив В.Майка.

За його словами, з настанням похолодання в області від переохолодження померли вже двоє людей, обоє, за його даними, були у стані алкогольного сп’яніння.

«Алкоголь при сильному морозі – це страшна річ. Бо людина спочатку не відчуває, скільки вона випила, а потім їй так добре, що її свідомість не протестує проти того, щоб поспати на свіжому повітрі. Наслідки таких дій – фатальні», – застеріг В.Майка.

Як повідомляв УНІАН, з 10 грудня в Тернопільській області тривають сильні снігопади, які призводять до заторів на дорогах.

Завтра, 14 грудня, згідно з повідомленням Українського гідрометцентру, в Україні очікується похолодання.

Температура вночі 7-12° морозу, у західних, Житомирській, Вінницькій областях 11-16°, на Прикарпатті до 21° морозу, вдень 4-9° морозу. На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

