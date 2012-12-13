У Києві знову стріляли в охоронців магазину

У Києві затримано нетверезого чоловіка, який під час конфлікту у продовольчому магазині стріляв із травматичного пістолета в охоронця.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні об 11.15 по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що нетверезий громадянин стріляв в охоронця продовольчого магазину на Червонозоряному проспекті у Солом’янському районі столиці.

Як зазначили у міліції, попередньо встановлено, що до магазину, який був зачинений на переоблік, зайшов нетверезий покупець і почав вимагати продати йому пляшку горілки.

Охоронець намагався пояснити відвідувачу, що на даний час магазин не працює, але той почав конфліктувати, що переросло у штовханину. В результаті відвідувач дістав пістолет, споряджений пневматичними кульками, і декілька разів вистрілив в охоронця, завдавши йому незначні поранення.

Наряд міліції, який прибув за викликом, затримав правопорушника. Медики швидкої допомоги надали охоронцю допомогу без госпіталізації.

Щодо затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи.