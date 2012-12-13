В Києві облаштовано 9 тимчасових паркувальних майданчиків

В Києві на період надзвичайної ситуації облаштовано 9 тимчасових перехоплюючих паркувальних майданчиків, які будуть працювати безкоштовно в денний час.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, загалом на перехоплюючих майданчиках можна буде розмістити близько тисячі автомобілів. Розташовані вони за такими напрямками: Житомирський напрямок - пл. Героїв Бреста - 110 м/м; Ковельський напрямок - просп. Паладіна, 23 - 100 м/м та вул. Щусева (ст. м. «Сирець») - 26 м/м; Чернігівський напрямок - Броварський просп. від ст. м. «Лісова» до ст. м. «Дарниця» - 350 м/м; Харківський напрямок - вул. Старобориспільська (ст. м. «Червоний Хутір») - 20 м/м; Дніпропетровський напрямок - вул. Академіка Заболотного (Центральний авторинок) - 58 м/м; Одеський напрямок - просп. Академіка Глушкова, 5 - 205 м/м, просп. Глушкова, 1 (ст. м. «Виставковий центр») - 130 м/м та просп. 40-річчя Жовтня, 32-А - 35 м/м.

Рішення прийнято з метою зниження транспортного навантаження на дорожню мережу столиці в період надзвичайної ситуації. Передбачено, що такі заходи нададуть можливість водіям залишити свій автомобіль на паркувальному майданчику та продовжити поїздку до центральної частини міста громадським транспортом.

Адресний перелік тимчасових перехоплюючих паркувальних майданчиків був підготовлений КП «Київтранспарксервіс».

Крім того, cаll-центр КП «Київтранспарксервіс» переведено на цілодобовий режим роботи, де за телефоном гарячої лінії мешканці та гості Києва зможуть отримати інформацію про хід виконання робіт із усунення наслідків надзвичайної ситуації природного характеру та з інших питань щодо паркування транспортних засобів у столиці. Телефон гарячої лінії КП «Київтранспарксервіс» 362-44-77.

Як нагадують в КМДА, рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА затверджено перелік з 11 вулиць, де заборонено паркування транспортних засобів в центральній частині Києва на період дії надзвичайної ситуації: Пушкінській; Терещенківській; Б. Хмельницького від вул. Коцюбинського до вул. Володимирської; Басейній від вул. Шовковичної до вул. Круглоуніверситетської; Прорізній від вул. Володимирської до вул. Пушкінської; Софіївській; м.Житомирській; Лаврській (до ресторану «Царське село»); бульв. Т.Шевченка; Володимирській від вул. в.Житомирської до вул. Л.Толстого (крім паркувального майданчика навпроти будинку № 60); вул. Саксаганського.