Бортницька станція аерації загрожує усій країні

Не тільки киянам, а й всій Україні загрожує техногенна і екологічна катастрофа, якщо найближчим часом не провести реконструкцію Бортницької станції аерації.

«Бортницька станція – це три блоки очищення. Три лінії очищення, які вводилися в експлуатацію в різні роки, зі зростанням потреби міста у воді», - сказала газеті «Сегодня» радник голови правління з інформаційної політики «Київводоканалу» Вікторія Яковлєва.

За її словами, на сьогоднішній день технічний стан БСА – критичний, системи вкрай спрацьовані, а реконструкція найближчим часом просто необхідна.

«Якщо розглядати категорії "відмінна", "добра", "задовільна" і "незадовільна", так стан, напевно, вже більше незадовільний, - підтвердив слова В.Яковлєвої директор БСА Володимир Бражник. – Проблема дуже велика. І для міста, і для станції».

Він відзначив, що найголовніші аспекти проблеми – це максимальне спрацювання устаткування блоків, особливо – першого і другого, а також – поля мула. «Там у нас накопичено вже понад 10 млн. кубометрів опадів, і це – дуже велика проблема підприємства», - сказав В.Бражник.

За словами В.Яковлєвої, «постачання води в місті буде мінімальна, водоспоживання буде обмежено до рівня так званої «екологічної броні». Стоки також нікуди буде приймати – адже у нас лише одна станція».

БСА – це дійсно єдина очисна споруда Києва, тоді як столиці інших держав мають по кілька подібних споруд, відзначає видання.

«Аварія на станції загрожує Києву тим, що буде обмежене водопостачання міста. Вода подаватиметься за графіком», - сказав В.Бражник.

Також у «Київводоканалі» наголошують, що відмова систем загрожує екологічною катастрофою для всієї країни.

«Якщо буде заражена річка Дніпро, то це вже техногенна катастрофа, - відзначила В.Яковлєва. – У зв`язку з тим, що Київ розташований вищим за течією, вся територія України, яка використає воду з Дніпра, потрапить під загрозу екологічного забруднення».

При цьому як у «Київводоканалі», так і на Бортницькій станції вважають, що станція може відмовити практично у будь-який момент. «Ось цього року, в січні була велика аварія на колекторі. Це може повторитися у будь-який момент в іншому місці», - сказав В.Бражник.

Аварія, що сталася вночі 17 січня, виникла через провал на самопливний Лівобережному колекторі. Розмір ями становив 10 на 10 м, а глибина – 8 м. Тоді в «Київводоканалі» відзначили, що неодноразово інформували про катастрофічну ситуацію на станції та необхідність її модернізації.

«Ми справляємося з ситуацією, але зможемо протриматися максимум ще рік-два», - наголосила В.Яковлєва.

Необхідно реконструювати всі три блоки станції одночасно, а для цього потрібно 5 млрд грн, проте на даний момент немає комплексного проекту реконструкції. За словами В.Яковлєвої, «реконструкція станції вимагає величезних витрат. Для того щоб реконструювати таку велику станцію потрібно, щоб був проект. Але до цих пір повного проекту реконструкції Бортницької станції немає». Місто виділити таку суму не може, тому що її немає в жодному міському бюджеті, вважає В.Яковлєва. «Місто не потягне таких грошей. Ми вважаємо, що це має виділити уряд», - зазначила вона.