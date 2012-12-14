Через неналежне виконання медиками обов’язків помер чоловік

В Івано-Франківській області прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками професійних обов’язків, які призвели до смерті затриманого в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

За інформацією прокуратури, напередодні затримання декілька тижнів 42-річний чоловік зловживав спиртними напоями, а опинившись в ізоляторі, не міг отримати чергову дозу алкоголю, від чого йому стало зле. Правоохоронці викликали бригаду швидкої допомоги, проте через годину чоловік помер.

Як повідомляв УНАН, 13 грудня в ізоляторі тимчасового тримання Коломийського міськвідділу міліції помер 42-річний чоловік. Житель Коломиї перебував у статусі підсудного й обвинувачувався у вчиненні, зокрема, шахрайства з фінансами, привласнення та розтрати чужого майна, зловживання службовим становищем і службового підроблення.

Справа щодо підсудного розглядалася в суді, однак він не з`являвся на судові засідання, був оголошений у розшук і затриманий.

За даними міліції, перед поміщенням в ізолятор тимчасового тримання чоловік пройшов медичний огляд, результати якого засвідчували про те, що стан здоров`я дозволяє підсудному утримуватися в умовах ІТТ. За кілька годин після поміщення в ІТТ затриманому стало зле. Працівники ізолятора викликали швидку допомогу. Зробивши ін’єкції медпрепаратів, лікарі констатували стан чоловіка як задовільний. За якийсь час після від`їзду медиків правоохоронці помітили, що затриманому знову погіршало. Працівники міліції ще раз викликали бригаду лікарів і до її приїзду надавали чоловіку першу медичну допомогу. Незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер. Остаточну причину смерті затриманого встановлює судово-медична експертиза. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено.