На Прикарпатті з багатоповерхівки випали два брати і розбились

В Івано-Франківській області з багатоповерхівки випали два брати і розбились.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області вчора, 13 грудня, у Коломийський райвідділ міліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що на одній з вулиць міста під багатоповерхівкою виявлено трупи двох чоловіків. На місці події слідчо-оперативною групою міліції було встановлено, що загиблими є мешканці Коломиї, рідні брати. 27-річний та 19-річний юнаки вдвох проживали у квартирі багатоповерхового будинку, під яким знайшли їх тіла. Квартира потерпілих була зачинена з середини, тому правоохоронці потрапили до неї шляхом зламу вхідних дверей. У помешканні обстановка у квартирі не порушена, слідів боротьби чи інших ознак, які могли б свідчити про конфлікт між братами, не виявлено.

За попередніми даними, один із чоловіків оперся на перила балкону і вони не витримали ваги його тіла і зламались. Чоловік почав падати з балкону, інший брат, намагаючись його врятувати, схопив за куртку. В результаті обидва випали з балкона квартири на дев’ятому поверсі.

Подальшою перевіркою з`ясовуються конкретні причини нещасного випадку.